Wie sich Sprachen entwickelt haben, wie Menschen aus unterschiedlichen Kulturen handeln oder welche Frauenbilder in Literatur und Film gezeichnet werden – mit Fragen wie diesen beschäftigen sich Studenten der Sprach- und Kulturwissenschaften.

Was sind Sprach- und Kulturwissenschaften?

In der Kulturwissenschaft gibt es viele Schnittmengen mit Geisteswissenschaften, sie ist eine Schwesterdisziplin. Dazu zählen alle Fächer, die sich mit kulturellen Phänomenen befassen, wie etwa Anthropologie, Anglistik oder Amerikanistik. Man kann zum Beispiel Germanistik studieren und sich mit der Darstellung von Jugend in der Literatur beschäftigen. Wer sich eher dafür interessiert, wie Jugendliche im Film gezeigt werden, der kann sich für Medien- und Kommunikationswissenschaft entscheiden. Das Angebot an Studiengängen ist vielfältig. Überwiegend wirst du bei Unis fündig, manche Fachhochschulen bieten auch Kulturwissenschaften an, ebenso wie einige Kunst- und Musikhochschulen. Hier lohnt es sich, in Ruhe die Studiengänge zu vergleichen, denn jede Fakultät setzt eigene Schwerpunkte. Oft lässt sich auch fächerübergreifend studieren, das Kulturwissenschaften-Studium wird zum Beispiel mit Kursen aus Politik oder BWL kombiniert. Zu Beginn stehen häufig Statistik und Methoden auf dem Stundenplan, später dann Seminare wie Kulturanalyse oder Populärkultur. Eigenständiges Denken ist die wichtigste Voraussetzung für Kulturwissenschaften. Bei der Textarbeit musst du dir die Inhalte erschließen und Zusammenhänge erkennen. Dazu gehört auch, sich selbst gut zu organisieren. In der Regel wird erwartet, dass Literaturlisten bis Ende des Semesters durchgearbeitet sind.

Etwa die Hälfte der Kulturwissenschaftler studiert auf Lehramt, der Weg nach der Uni an die Schule ist vorgezeichnet. Vielen Absolventen der Kulturwissenschaften mit Bachelor- oder Masterabschluss fällt der Berufseinstieg hingegen schwer, oft trotz sehr guter Noten. Da das Studium kaum Orientierung zur Berufswahl bietet, sind freiwillige Praktika besonders wichtig, um eigene berufliche Wünsche zu entwickeln. Viele Kulturwissenschaftler machen nach dem Studium erst einmal ein Volontariat, um in Museen, Behörden oder in Unternehmen unterzukommen. Dort sind sie dann für Kulturarbeit oder interkulturelle Kommunikation zuständig. Beliebt ist der Medienbereich, viele arbeiten als Journalisten bei Verlagen oder Sendern, einige gehen in die Forschung. Wer Sprach- und Kulturwissenschaften studiert, dem stehen viele Arbeitsbereiche offen. Langfristig kommen beruflich alle gut unter – du musst einfach ein bisschen Geduld mitbringen.