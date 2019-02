Studiengänge im Ausland

Eine fremde Sprache erlernen, dich in einer faszinierenden Kultur zurechtfinden und dabei kostbare Momente für das ganze Leben sammeln. Sich für einen Studiengang außerhalb von Hochschulen in Deutschland zu entscheiden, kann viele Vorteile haben. Mit Erfahrungen im Ausland verbesserst du außerdem deine Karrierechancen, ob in der Wissenschaft oder in der freien Wirtschaft.

Zahlreiche Hochschulen im Ausland bieten deutschen Bewerbern gute Chancen für eine Zulassung. Viele Studiengänge werden auf Englisch angeboten, einige sogar auf Deutsch. Die meisten Hochschulen bieten Sprachkurse an – sodass du eine Fremdsprache sogar auf akademischem Niveau erlernen kannst. Wer für längere Zeit im Ausland lebt, kann sich so auch ohne Vorkenntnisse schnell in der jeweiligen Landessprache verständigen.

Gute Gründe für ein Auslandsstudium

Wer etwa aufgrund seiner Abiturnote den Wunschstudienplatz in Deutschland nicht bekommen hat, kann sich bei den Nachbarländern umsehen. An österreichischen Hochschulen gibt es keinen

NC, du kommst bei beliebten Fächern wie Medizin oder Psychologie leichter an einen Studienplatz. Während in Österreich allerdings kaum persönlicher Kontakt zu Professoren möglich ist, sind Studiengänge in den Niederlanden für flache Hierarchien bekannt. Dozenten unterrichten überwiegend in Kleingruppen, das ermöglicht einen regen Austausch. Die eher praxisorientierten Studiengänge sind jedoch ziemlich verschult. Wer internationale Vielfalt erleben möchte, kann in Südtirol sogar dreisprachig studieren. Beherrschen Bewerber Deutsch und Englisch, ist es ausreichend, Italienisch erst in vor Ort zu lernen.